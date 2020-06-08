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2020-06-08T10:58
https://ria.ru/20200608/1572614752.html
В Госдуме назвали украинских экспертов с их "ударом" по Сибири невеждами
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РИА Новости

В Госдуме назвали украинских экспертов с их "ударом" по Сибири невеждами

10:58 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал невеждами украинских экспертов, которые рассказали о возможностях США по нанесению удара по Сибири.
Ранее украинские эксперты на сайте Defense Express заявили, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую С-400 область воздушного пространства, а имеющихся ракет "достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири".
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"Если в украинском издании думают, что напугали Россию американскими бомбардировщиками, то они просто невежды. Открою тайну этим украинским "экспертам": у России тоже есть стратегические бомбардировщики, которые летают над Атлантикой с ракетами, позволяющими уничтожать цели на дистанции более 1000 километров. Возможно, эти псевдоэксперты не знали об этом или тешили себя надеждами, что у России нет ядерного паритета США. Или хотели похвастаться чужими мускулами?" - заявил РИА Новости Бальбек.
По его мнению, "украинские журналисты показали себя неучами и хвастунами".
"Да, мы знаем о мощности американских ядерных сил, и они знают о наших возможностях. Да, периодически перед всем миром показательно американцы летают вблизи наших экономических зон - но с подлетом российских истребителей сразу же убираются. Так что зря тешат себя надеждами украинские эксперты. На каждую натовскую выходку у нас есть противодействие", - заключил депутат.
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Популярные комментарии
"На каждую натовскую выходку у нас есть противодействие". Нее, если они начнут биться головой об стену мы будем бессильны.
8 июня, 11:04
ffrolgohom
14140000
Вон из Каспия игиловцев накрывали..хохлы действительно тешат себя надеждами..штаты знают об ответе а щёневмёрлики фантазёры
8 июня, 11:45
skalin26
1500000
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