В Госдуме назвали украинских экспертов с их "ударом" по Сибири невеждами

"Если в украинском издании думают, что напугали Россию американскими бомбардировщиками, то они просто невежды. Открою тайну этим украинским "экспертам": у России тоже есть стратегические бомбардировщики, которые летают над Атлантикой с ракетами, позволяющими уничтожать цели на дистанции более 1000 километров. Возможно, эти псевдоэксперты не знали об этом или тешили себя надеждами, что у России нет ядерного паритета США. Или хотели похвастаться чужими мускулами?" - заявил РИА Новости Бальбек.