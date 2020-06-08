В Норильске собрали почти 17 тысяч кубометров загрязненного грунта

"За текущие сутки собрано и перемещено в промышленный отвал 5,4 тысячи кубометров загрязненного поверхностного грунта, и еще 200 кубометров собрано и откачано из различных мелких озер и углублений, расположенных по периметру. Всего <…> собрано 16 994 кубометра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах, где сбор загрязненного грунта невозможен, проведена обработка сорбентом и вывезено в отвал четыре тысячи квадратных метров. На втором участке водной акватории совместными усилиями собрано 1076 кубических метров водно-топливной смеси, что превышает объем прошлых суток.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.