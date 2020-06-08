В Норильске собрали почти 17 тысяч кубометров загрязненного грунта

"За текущие сутки собрано и перемещено в промышленный отвал 5,4 тысячи кубометров загрязненного поверхностного грунта, и еще 200 кубометров собрано и откачано из различных мелких озер и углублений, расположенных по периметру. Всего <…> собрано 16 994 кубометра", — говорится в сообщении.