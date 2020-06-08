Источник: Росавиация работает над возобновлением международных рейсов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Росавиация прорабатывает варианты открытия международного авиасообщения, сообщил источник РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что ведомство планирует направить в Роспотребнадзор предложения о том, чтобы возобновить рейсы между Россией и другими странами с 15 июля. Официального подтверждения этой информации не было.
На прошлой неделе глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что открытие авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической обстановки. По его словам, первыми в любом случае разрешат полеты по внутренним маршрутам.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение сделали для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на допуск иностранцев в страну. Он объяснил, что запрет снимут только после улучшения ситуации с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.