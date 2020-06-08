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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:59
https://ria.ru/20200608/1572614617.html
Источник: Росавиация работает над возобновлением международных рейсов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574485_0:110:3250:1938_1036x0_80_0_0_0a32453c04f0212ea2b7326f552e8425.jpg
РИА Новости

Источник: Росавиация работает над возобновлением международных рейсов

10:55 08.06.2020 (обновлено: 12:59 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЧеловек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
Человек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Росавиация прорабатывает варианты открытия международного авиасообщения, сообщил источник РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что ведомство планирует направить в Роспотребнадзор предложения о том, чтобы возобновить рейсы между Россией и другими странами с 15 июля. Официального подтверждения этой информации не было.
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На прошлой неделе глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что открытие авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической обстановки. По его словам, первыми в любом случае разрешат полеты по внутренним маршрутам.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение сделали для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на допуск иностранцев в страну. Он объяснил, что запрет снимут только после улучшения ситуации с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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