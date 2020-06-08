Источник: Росавиация работает над возобновлением международных рейсов

Ранее СМИ писали, что ведомство планирует направить в Роспотребнадзор предложения о том, чтобы возобновить рейсы между Россией и другими странами с 15 июля. Официального подтверждения этой информации не было.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение сделали для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.