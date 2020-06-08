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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:54
https://ria.ru/20200608/1572614586.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

10:54 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 80% новых выявленных с коронавирусом в Москве младше 65 лет, 6% среди них - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.
"В столице подтвержден 2001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 197 018 случаев коронавируса. 44,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваВ мире
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