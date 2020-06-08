Внутренние перелеты подешевели почти во всех странах

Первоначальное увеличение числа рейсов было сосредоточено на внутренних рынках. Данные с конца мая показывают, что уровень полетов в Республике Корея, Китае и Вьетнаме вырос до точки, которая сейчас всего на 22-28 процентов ниже, чем годом ранее. Поисковые запросы на авиаперелеты в Google также выросли на 25 процентов к концу мая по сравнению с апрельским минимумом, хотя это рост с очень низкой базы и спрос на билеты все еще на 60 процентов ниже, чем в начале года.