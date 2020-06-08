Внутренние перелеты подешевели почти во всех странах

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Авиакомпании по всему миру начали снижать тарифы на внутренние авиаперевозки, по подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в среднем тарифы на внутренние рейсы снизились на 23 процента, сообщает АТОР.
По данным IATA, в сравнении с апрелем, когда авиаперевозки почти полностью были остановлены из-за пандемии COVID-19, в мае внутренний пассажиропоток в мире вырос на 30 процентов.
Первоначальное увеличение числа рейсов было сосредоточено на внутренних рынках. Данные с конца мая показывают, что уровень полетов в Республике Корея, Китае и Вьетнаме вырос до точки, которая сейчас всего на 22-28 процентов ниже, чем годом ранее. Поисковые запросы на авиаперелеты в Google также выросли на 25 процентов к концу мая по сравнению с апрельским минимумом, хотя это рост с очень низкой базы и спрос на билеты все еще на 60 процентов ниже, чем в начале года.
"Авиакомпании нуждаются в деньгах из-за кризиса, и они стремятся стимулировать спрос пассажиров, предлагая низкие тарифы", — сказал главный экономист IATA Брайан Пирс.
Он отметил, что возвращение к прибыльности остается далекой перспективой для многих перевозчиков, и кризис может стоить отрасли 314 миллиардов долларов потерянной выручки.
Российским авиакомпаниям в условиях действия противокоронавирусных ограничений также приходится стимулировать спрос промо-тарифами.
"Восстановлению пассажиропотока на внутренних направлениях мешает неопределенность со снятием ограничений в российских регионах, а также перенос старта сезона на российском юге. По данным на конец мая, средняя загрузка на внутренних рейсах составила всего 33-36 процентов. Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года", — говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Тем не менее, эксперты видят тенденцию к росту объемов перевозок на внутренних рейсах. Если в апреле объем продаж авиабилетов составил около 10-12 процентов от прошлого апреля, в мае аналогичный показатель вырос уже до 17 процентов.