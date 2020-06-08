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2020-06-08T10:58
https://ria.ru/20200608/1572614344.html
Вывозной рейс из Москвы в Барселону запланировали на 14 июня
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РИА Новости

Вывозной рейс из Москвы в Барселону запланировали на 14 июня

10:58 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве сообщило о начале продажи билетов авиакомпании "Аэрофлот" на рейс Москва-Барселона 14 июня.
"Исключительно к вашему сведению: "Аэрофлот" начал продажу билетов на своем сайте на рейс Москва-Барселона 14 июня. Согласно информации на сайте, вылет состоится в 14.00 из "Шереметьево", прибытие в аэропорт Барселоны ориентировочно в 17.35" , - говорится в сообщении на странице генконсульства.
Информация о таких рейсах - это часть деятельности генерального консульства по поддержке испанских граждан, напомнили в дипмиссии. Но так как речь не идет о рейсах, организованных испанским правительством, ни генеральное консульство, ни МИД страны не могут брать на себя ответственность за них в случае их отмены или каких-то других проблем, подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что начиная с 15 мая любой приезжающий в Испанию - гражданин страны или иностранец - обязан соблюдать карантин на протяжении 14 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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