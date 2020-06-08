Вывозной рейс из Москвы в Барселону запланировали на 14 июня

Информация о таких рейсах - это часть деятельности генерального консульства по поддержке испанских граждан, напомнили в дипмиссии. Но так как речь не идет о рейсах, организованных испанским правительством, ни генеральное консульство, ни МИД страны не могут брать на себя ответственность за них в случае их отмены или каких-то других проблем, подчеркивается в сообщении.