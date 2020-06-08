Вывозной рейс из Москвы в Барселону запланировали на 14 июня

"Исключительно к вашему сведению: "Аэрофлот" начал продажу билетов на своем сайте на рейс Москва-Барселона 14 июня. Согласно информации на сайте, вылет состоится в 14.00 из "Шереметьево", прибытие в аэропорт Барселоны ориентировочно в 17.35" , - говорится в сообщении на странице генконсульства.
Информация о таких рейсах - это часть деятельности генерального консульства по поддержке испанских граждан, напомнили в дипмиссии. Но так как речь не идет о рейсах, организованных испанским правительством, ни генеральное консульство, ни МИД страны не могут брать на себя ответственность за них в случае их отмены или каких-то других проблем, подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что начиная с 15 мая любой приезжающий в Испанию - гражданин страны или иностранец - обязан соблюдать карантин на протяжении 14 дней.
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