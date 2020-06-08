Около 400 человек вылетели из Москвы в Бишкек чартерным рейсом

"В соответствии с поручением Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова по возвращению граждан Кыргызстана из России 7 июня 2020 года из города Москвы вылетел чартерный рейс в город Бишкек с 402 пассажирами, из них 393 кыргызстанца. Кроме этого, по просьбе российской стороны, в данный чартерный рейс были включены 9 граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции при посольстве Киргизии в РФ.