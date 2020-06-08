Около 400 человек вылетели из Москвы в Бишкек чартерным рейсом

"В соответствии с поручением Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова по возвращению граждан Кыргызстана из России 7 июня 2020 года из города Москвы вылетел чартерный рейс в город Бишкек с 402 пассажирами, из них 393 кыргызстанца. Кроме этого, по просьбе российской стороны, в данный чартерный рейс были включены 9 граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции при посольстве Киргизии в РФ.
В результате проверки врачами справок, медицинских заключений и УЗИ, предоставленных больными и беременными, из-за наличия различных патологий и противопоказаний к рейсу были не допущены 25 человек, отмечается в сообщении.
В посольстве отметили, что в киргизскую дипмиссию поступило более пяти тысяч заявлений по возвращению на родину. "К сожалению, физически невозможно в одночасье отправить всех желающих, поэтому просим набраться терпения. Посольством предпринимаются всевозможные меры для отправки соотечественников в Кыргызстан, ведутся переговоры с МИД РФ, Росавиацией, Роспотребнадзором, авиакомпаниями по отправке соотечественников на Родину", - добавили в дипведомстве.
В дипмиссии отметили, что посольство ведет переговоры с мэрией Москвы по оказанию помощи мигрантам из Киргизии и максимальному снижению цен на авиабилеты на запланированные рейсы Москва-Ош, Москва – Бишкек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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