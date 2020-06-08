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2020-06-08T10:50
https://ria.ru/20200608/1572614268.html
Около 400 человек вылетели из Москвы в Бишкек чартерным рейсом
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РИА Новости

Около 400 человек вылетели из Москвы в Бишкек чартерным рейсом

10:50 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 400 человек, включая 393 гражданина Киргизии, улетели из Москвы в Бишкек чартерным рейсом 7 июня, говорится в сообщении на сайте посольства Киргизии в РФ.
"В соответствии с поручением Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова по возвращению граждан Кыргызстана из России 7 июня 2020 года из города Москвы вылетел чартерный рейс в город Бишкек с 402 пассажирами, из них 393 кыргызстанца. Кроме этого, по просьбе российской стороны, в данный чартерный рейс были включены 9 граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции при посольстве Киргизии в РФ.
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В результате проверки врачами справок, медицинских заключений и УЗИ, предоставленных больными и беременными, из-за наличия различных патологий и противопоказаний к рейсу были не допущены 25 человек, отмечается в сообщении.
В посольстве отметили, что в киргизскую дипмиссию поступило более пяти тысяч заявлений по возвращению на родину. "К сожалению, физически невозможно в одночасье отправить всех желающих, поэтому просим набраться терпения. Посольством предпринимаются всевозможные меры для отправки соотечественников в Кыргызстан, ведутся переговоры с МИД РФ, Росавиацией, Роспотребнадзором, авиакомпаниями по отправке соотечественников на Родину", - добавили в дипведомстве.
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В дипмиссии отметили, что посольство ведет переговоры с мэрией Москвы по оказанию помощи мигрантам из Киргизии и максимальному снижению цен на авиабилеты на запланированные рейсы Москва-Ош, Москва – Бишкек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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