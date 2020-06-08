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2020-06-08T10:48
https://ria.ru/20200608/1572614079.html
В Гаити два журналиста пострадали в ходе столкновений протестующих
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РИА Новости

В Гаити два журналиста пострадали в ходе столкновений протестующих

10:48 08.06.2020
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© AP Photo / Dieu Nalio CheryГаити
Гаити
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Не менее двух журналистов пострадали в ходе столкновений полиции и протестующих в гаитянской столице Порт-О-Пренсе, сообщают местные СМИ.
Как передает агентство Haiti Press Network, протесты в воскресенье были связаны с недовольством оппозиции по поводу базовой месячной зарплаты сотрудников полиции в размере 50 тысяч гурдов (460 долларов США) и действий президента Жовенеля Моиза по борьбе с коронавирусом.
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Отряды спецназа применили против участников несанкционированной акции протеста слезоточивый газ. Сообщается о тяжелом ранении Жессики Журден, журналистки информационного агентства Brève.
По данным портала Vanr Bef Info, газовый патрон попал журналистке в колено. Другой сотрудник прессы Джонсон Сезар был ранен в голову. Какое именно СМИ он представлял, не уточняется. О пострадавших среди других протестующих и полицейских информации нет.
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