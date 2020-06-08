В Гаити два журналиста пострадали в ходе столкновений протестующих

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Не менее двух журналистов пострадали в ходе столкновений полиции и протестующих в гаитянской столице Порт-О-Пренсе, сообщают местные СМИ.
Как передает агентство Haiti Press Network, протесты в воскресенье были связаны с недовольством оппозиции по поводу базовой месячной зарплаты сотрудников полиции в размере 50 тысяч гурдов (460 долларов США) и действий президента Жовенеля Моиза по борьбе с коронавирусом.
Отряды спецназа применили против участников несанкционированной акции протеста слезоточивый газ. Сообщается о тяжелом ранении Жессики Журден, журналистки информационного агентства Brève.
По данным портала Vanr Bef Info, газовый патрон попал журналистке в колено. Другой сотрудник прессы Джонсон Сезар был ранен в голову. Какое именно СМИ он представлял, не уточняется. О пострадавших среди других протестующих и полицейских информации нет.