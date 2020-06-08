Еда - нуждающимся, фанера - художникам: Миннеаполис избавляется от страха

МИННЕАПОЛИС (США), 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Жители улицы Лейк-стрит в Миннеаполисе, где во время протестов сожгли многие здания, утверждают, что стали сильнее. Однако когда они смогут вернуться к нормальной жизни, сказать затрудняются - супермаркетов, где все привыкли закупаться, больше нет, а почти все окна первых этажей до сих пор заколочены фанерой. При этом последние опасные протесты были тут почти две недели назад. С одной стороны, здесь жив страх. С другой - люди стараются все больше думать о хорошем.

Теперь неудобно

На почти пустой громадной парковке у здания супермаркета "Таргет" выстраивается длинная очередь. В ней преимущественно афроамериканцы, латиноамериканцы и выходцы из Сомали (о них можно судить по традиционной одежде и тому, что в штате Миннесота самая большая в США сомалийская община). Белых - всего пара человек.

Супермаркет раздробили и частично сожгли во время беспорядков.

За покупками раньше можно было пешком ходить, а теперь приходится ездить общественным транспортом далеко отсюда, жалуется темнокожая жительница этого района Рене. Машины у нее нет.

"Это неудобно для меня. И я не могу купить столько, сколько хочу", - говорит женщина.

"Наше сообщество стало сильнее, но за покупками ходить некуда, лекарства для моих детей купить негде", - вторит ей мужчина по имени Рэнди, который стоит там с маленькой дочкой.

Магазины помельче еще не все возобновили работу, да и цены там выше.

Зато сегодня первый день, когда "Таргет" организовал раздачу бесплатной помощи в этом месте. Это одна фура, из которой на асфальт выгрузили большое количество красных бумажных пакетов с логотипом магазина. Там - еда, фрукты, предметы гигиены. Отдельно - подгузники. Один комплект на семью, предупреждают заранее сотрудники. По словам одного из них, пока планируют такие акции каждый день. На раздачу отводили два часа, однако разобрали все примерно за час. Восстановить и открыть супермаркет планируется только к концу года.

Тема помощи нуждающимся, оставшимся без работы из-за коронавируса и разрушений в этом районе, по-прежнему актуальна.

Хотите пиццу?

В некотором отдалении на этой же парковке джип с фургоном известной марки производителя пиццы. Пиццу самого маленького размера тут раздают бесплатно, не задавая никаких вопросов. Кроме одного: "Хотите пиццу?"

Куча латиноамериканских ребятишек устремляется к столикам. Их обслуживают другие дети - в фирменных футболках.

"Это мои шестеро детей", - говорит стройная женщина в бейсболке и больших солнечных очках.

Ее зовут Сьюзан Грейвс. Она владеет сетью из 30 пиццерий этой марки в Миннеаполисе и пригородах. Одна из них, рядом с этим местом, была сожжена протестующими, несколько в других местах города просто разбиты. Сегодня решили впервые приехать и раздать пиццу, напомнить о себе, и помочь.

"Я думаю, это помогает излечиться внутренне и вернуть что-то людям", - поясняет Грейвс.

То тут то там в разных уголках этого района обычные люди тоже выставляют столы или просто сумки с едой и хозяйственными товарами - раздают бесплатно. Обычно это то, что жертвуют другие граждане.

На ночь прикрутим

Несмело возвращаются к работе и местные бизнесы. Снимать фанерные щиты с окон большинство не спешит, однако кое-где уже видны открытые двери. Там, где для этого пришлось снять защиту, фанерные листы бережно прислонены рядом.

Буквально в нескольких минутах ходьбы по Лейк-стрит такую картину можно увидеть у среднего размера супермаркета. По словам его сотрудников, сегодня - первый день. Прохладный зал с заставленными товаром полками - пустой.

"Люди просто не знают, что мы открылись. За весь день сегодня - человек 25", - говорит один из сотрудников.

Вечером, говорят, вернут деревянные щиты на место. И так будут делать, пока не будет ощущения безопасности. А оно, добавляет темнокожий молодой человек на кассе, придет, только когда будет вынесен приговор по делу об убийстве Джорджа Флойда, из-за которого и начались переросшие в погромы беспорядки.

Единственная аптека

За открытой дверью аптеки через дорогу картина иная: там кипит ремонт. Делают его владелец Элиас и его семья. Сами. Нанимать рабочих - дорого. Страховка не покрывает ущерб от погромов, а объявленный сбор средств на 50 тысяч долларов пока не добрался до половины.

"Зато вчера к нам пришла куча людей, и они помогли нам. Они все вычистили, помогли с гипсокартоном, помогли с навесным потолком. Прекрасные люди", - говорит он.

Эта "куча людей" - часть большой группы жителей Миннеаполиса и Сент-Пола - "городов-близнецов", как их тут называют. Это люди, которые организовались в соцсетях и теперь помогают пострадавшим с уборкой, ремонтом и сбором средств. В их группе в Facebook более тысячи человек.

Разграбившие аптеку вандалы, по словам Элиаса, прежде всего искали препараты с содержанием наркотиков. Но вынесли подчистую все. Что осталось, было повреждено. Даже устроили небольшой пожар, но он не разгорелся.

Несмотря на то что работы еще много, хозяин аптеки надеется открыться на следующей неделе. Это, по его словам, единственный способ облегчить финансовый вопрос. Эта аптека теперь единственная на весь район, говорит он, так что в спросе уверен.

Его слова подтверждает пожилая женщина азиатской внешности по имени Джун. Сегодня она здесь закрашивает надписи на основании колонны с вывесками магазинов. Для ее сына с сахарным диабетом ситуация, когда в одночасье были сожжены все магазины, при которых были аптеки, могла стоить ему жизни. Инсулин парню нужен несколько раз в день. Из-за этого пришлось временно переехать к родственникам в другое место.

Голоса на фанере

Чуть дальше по Лейк-стрит несколько человек стоят у фанерных щитов. Под ногами у них пакеты с баллончиками краски. На всех щитах по первому этажу многоэтажного жилого дома - незамысловатые рисунки и большое количество надписей, посвященных миру, счастью, любви.

"Я здесь, чтобы помочь голосам нашего сообщества высказать их слова мира и надежды. Есть три правила: рисовать только на фанере, это должно быть позитивно и не рисовать поверх чьего-то рисунка", - говорит Нора Лон, женщина, которая представилась как автор этой идеи.

Руки ее перепачканы краской, она только что рисовала. Фанерных листов много, все они уже исписаны, свободного места почти не осталось. Нора живет в этом доме. Жильцы, говорит она, приняли идею и активно включились в работу. Потом рисунки оставляли и просто прохожие, которым хотелось сказать свое слово.

На листах фанеры смесь позитивных надписей "Вместе выстоим", "Будь частью исцеления", "Сажай любовь - смотри, как она растет", "Надежда" и надписей, связанных с последними событиями: "Его звали Джордж", "Справедливость для Джорджа", "Скажи его имя", "Дыши". Они перемежаются с цветами, голубем мира и другими рисунками.

"У нас тут много чего дети сделали", - говорит Нора, показывая несколько примеров.

Идея настолько прижилась, что, по ее словам, распространилась и дальше по улице.

Фанера, которой теперь в городе в избытке, вообще стала полотном для многих уличных художников. На некоторых поверхностях появились настоящие картины. Тема - Джордж Флойд и протест.