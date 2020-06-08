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2020-06-08T10:45
https://ria.ru/20200608/1572613897.html
Еда - нуждающимся, фанера - художникам: Миннеаполис избавляется от страха
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РИА Новости

Еда - нуждающимся, фанера - художникам: Миннеаполис избавляется от страха

10:45 08.06.2020
142
© РИА Новости / Михаил ТургиевОбстановка в Миннеаполисе
Обстановка в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МИННЕАПОЛИС (США), 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Жители улицы Лейк-стрит в Миннеаполисе, где во время протестов сожгли многие здания, утверждают, что стали сильнее. Однако когда они смогут вернуться к нормальной жизни, сказать затрудняются - супермаркетов, где все привыкли закупаться, больше нет, а почти все окна первых этажей до сих пор заколочены фанерой. При этом последние опасные протесты были тут почти две недели назад. С одной стороны, здесь жив страх. С другой - люди стараются все больше думать о хорошем.

Теперь неудобно

На почти пустой громадной парковке у здания супермаркета "Таргет" выстраивается длинная очередь. В ней преимущественно афроамериканцы, латиноамериканцы и выходцы из Сомали (о них можно судить по традиционной одежде и тому, что в штате Миннесота самая большая в США сомалийская община). Белых - всего пара человек.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
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Супермаркет раздробили и частично сожгли во время беспорядков.
За покупками раньше можно было пешком ходить, а теперь приходится ездить общественным транспортом далеко отсюда, жалуется темнокожая жительница этого района Рене. Машины у нее нет.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
"Это неудобно для меня. И я не могу купить столько, сколько хочу", - говорит женщина.
"Наше сообщество стало сильнее, но за покупками ходить некуда, лекарства для моих детей купить негде", - вторит ей мужчина по имени Рэнди, который стоит там с маленькой дочкой.
Магазины помельче еще не все возобновили работу, да и цены там выше.
Автомобиль въезжает в протестующих в Сиэтле. Кадры очевидцев
Вчера, 08:01
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
Зато сегодня первый день, когда "Таргет" организовал раздачу бесплатной помощи в этом месте. Это одна фура, из которой на асфальт выгрузили большое количество красных бумажных пакетов с логотипом магазина. Там - еда, фрукты, предметы гигиены. Отдельно - подгузники. Один комплект на семью, предупреждают заранее сотрудники. По словам одного из них, пока планируют такие акции каждый день. На раздачу отводили два часа, однако разобрали все примерно за час. Восстановить и открыть супермаркет планируется только к концу года.
Тема помощи нуждающимся, оставшимся без работы из-за коронавируса и разрушений в этом районе, по-прежнему актуальна.
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
4 июня, 11:00Сказано в эфире
Эта страна не так уж всесильна. Что показали протесты в СШАИмидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет польское СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал публикацию.

Хотите пиццу?

В некотором отдалении на этой же парковке джип с фургоном известной марки производителя пиццы. Пиццу самого маленького размера тут раздают бесплатно, не задавая никаких вопросов. Кроме одного: "Хотите пиццу?"
Куча латиноамериканских ребятишек устремляется к столикам. Их обслуживают другие дети - в фирменных футболках.
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
7 июня, 20:23
Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
"Это мои шестеро детей", - говорит стройная женщина в бейсболке и больших солнечных очках.
Ее зовут Сьюзан Грейвс. Она владеет сетью из 30 пиццерий этой марки в Миннеаполисе и пригородах. Одна из них, рядом с этим местом, была сожжена протестующими, несколько в других местах города просто разбиты. Сегодня решили впервые приехать и раздать пиццу, напомнить о себе, и помочь.
"Я думаю, это помогает излечиться внутренне и вернуть что-то людям", - поясняет Грейвс.
То тут то там в разных уголках этого района обычные люди тоже выставляют столы или просто сумки с едой и хозяйственными товарами - раздают бесплатно. Обычно это то, что жертвуют другие граждане.
Акция протеста в Швеции
7 июня, 23:48
Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал на акции протеста в Швеции

На ночь прикрутим

Несмело возвращаются к работе и местные бизнесы. Снимать фанерные щиты с окон большинство не спешит, однако кое-где уже видны открытые двери. Там, где для этого пришлось снять защиту, фанерные листы бережно прислонены рядом.
Буквально в нескольких минутах ходьбы по Лейк-стрит такую картину можно увидеть у среднего размера супермаркета. По словам его сотрудников, сегодня - первый день. Прохладный зал с заставленными товаром полками - пустой.
Вице-президент США Джо Байден
7 июня, 20:56
Байден решил встретиться с семьей погибшего Джорджа Флойда, пишут СМИ
"Люди просто не знают, что мы открылись. За весь день сегодня - человек 25", - говорит один из сотрудников.
Вечером, говорят, вернут деревянные щиты на место. И так будут делать, пока не будет ощущения безопасности. А оно, добавляет темнокожий молодой человек на кассе, придет, только когда будет вынесен приговор по делу об убийстве Джорджа Флойда, из-за которого и начались переросшие в погромы беспорядки.

Единственная аптека

Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
7 июня, 20:35
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За открытой дверью аптеки через дорогу картина иная: там кипит ремонт. Делают его владелец Элиас и его семья. Сами. Нанимать рабочих - дорого. Страховка не покрывает ущерб от погромов, а объявленный сбор средств на 50 тысяч долларов пока не добрался до половины.
"Зато вчера к нам пришла куча людей, и они помогли нам. Они все вычистили, помогли с гипсокартоном, помогли с навесным потолком. Прекрасные люди", - говорит он.
Эта "куча людей" - часть большой группы жителей Миннеаполиса и Сент-Пола - "городов-близнецов", как их тут называют. Это люди, которые организовались в соцсетях и теперь помогают пострадавшим с уборкой, ремонтом и сбором средств. В их группе в Facebook более тысячи человек.
Протестующие в Нью-Йорке
3 июня, 08:00
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Разграбившие аптеку вандалы, по словам Элиаса, прежде всего искали препараты с содержанием наркотиков. Но вынесли подчистую все. Что осталось, было повреждено. Даже устроили небольшой пожар, но он не разгорелся.
Несмотря на то что работы еще много, хозяин аптеки надеется открыться на следующей неделе. Это, по его словам, единственный способ облегчить финансовый вопрос. Эта аптека теперь единственная на весь район, говорит он, так что в спросе уверен.
Его слова подтверждает пожилая женщина азиатской внешности по имени Джун. Сегодня она здесь закрашивает надписи на основании колонны с вывесками магазинов. Для ее сына с сахарным диабетом ситуация, когда в одночасье были сожжены все магазины, при которых были аптеки, могла стоить ему жизни. Инсулин парню нужен несколько раз в день. Из-за этого пришлось временно переехать к родственникам в другое место.
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Голоса на фанере

Чуть дальше по Лейк-стрит несколько человек стоят у фанерных щитов. Под ногами у них пакеты с баллончиками краски. На всех щитах по первому этажу многоэтажного жилого дома - незамысловатые рисунки и большое количество надписей, посвященных миру, счастью, любви.
"Я здесь, чтобы помочь голосам нашего сообщества высказать их слова мира и надежды. Есть три правила: рисовать только на фанере, это должно быть позитивно и не рисовать поверх чьего-то рисунка", - говорит Нора Лон, женщина, которая представилась как автор этой идеи.
Руки ее перепачканы краской, она только что рисовала. Фанерных листов много, все они уже исписаны, свободного места почти не осталось. Нора живет в этом доме. Жильцы, говорит она, приняли идею и активно включились в работу. Потом рисунки оставляли и просто прохожие, которым хотелось сказать свое слово.
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На листах фанеры смесь позитивных надписей "Вместе выстоим", "Будь частью исцеления", "Сажай любовь - смотри, как она растет", "Надежда" и надписей, связанных с последними событиями: "Его звали Джордж", "Справедливость для Джорджа", "Скажи его имя", "Дыши". Они перемежаются с цветами, голубем мира и другими рисунками.
"У нас тут много чего дети сделали", - говорит Нора, показывая несколько примеров.
Идея настолько прижилась, что, по ее словам, распространилась и дальше по улице.
Фанера, которой теперь в городе в избытке, вообще стала полотном для многих уличных художников. На некоторых поверхностях появились настоящие картины. Тема - Джордж Флойд и протест.
Как сказал один молодой белый таксист, он подумывает над тем, чтобы договориться с владельцами зданий, забрать у них эти листы фанеры и собрать коллекцию граффити как произведений искусства, которые запечатлели одну из самых ярких и печальных страниц в истории города.
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