Эксперт оценил возможные последствия возобновления программы "Рокот"

"Все вопросы к "Ангаре". Почему все ее отодвигают в сторону, затратив 20 лет и много средств. С общегосударственной точки зрения непонятно, зачем нужна новая легкая ракета при наличии "Союза-2.1в" и легкой "Ангары". На Западе этим (созданием новых легких ракет. — Прим. ред.) частники занимаются и берут все риски на себя. Лучше бы эти деньги дали тому же Центру Хруничева на производство "Ангары", тем более что "Рокот" — ядовитая ракета (в качестве топлива в ней используется гептил. — Прим. ред.)", — сказал эксперт РИА Новости.