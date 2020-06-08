Эксперт оценил возможные последствия возобновления программы "Рокот"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Возобновление программы "Рокот" по созданию конверсионных легких ракет отнимет заказы и затормозит летные испытания ракеты "Ангара-1.2", считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет программу производства легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Контракт на производство ракет подписан с Минобороны, новая ракета получила название "Рокот-М".
Вчера, 10:42Сказано в эфиреЭксперт о производстве ракет "Рокот": Украина потеряла очень многоеРоссия возобновляет изготовление легких конверсионных ракет "Рокот" без Украины. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что без российской кооперации украинский ОПК в этой области ничего из себя не представляет.
"Все вопросы к "Ангаре". Почему все ее отодвигают в сторону, затратив 20 лет и много средств. С общегосударственной точки зрения непонятно, зачем нужна новая легкая ракета при наличии "Союза-2.1в" и легкой "Ангары". На Западе этим (созданием новых легких ракет. — Прим. ред.) частники занимаются и берут все риски на себя. Лучше бы эти деньги дали тому же Центру Хруничева на производство "Ангары", тем более что "Рокот" — ядовитая ракета (в качестве топлива в ней используется гептил. — Прим. ред.)", — сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "Рокоты" отберут заказы на легкую "Ангару", которых и так пока почти нет, и затормозят ее летные испытания. "По сути, списали 20 лет работы и множество денег", — сказал Моисеев.
Говоря о потенциальных заказчиках, эксперт заметил, что "Рокот-М" может рассчитывать главным образом на заказы со стороны Минобороны, хотя ранее одним из основных заказчиков было Европейское космическое агентство. Однако сейчас у него есть собственная легкая ракета "Вега". "Для Европы выгоднее поддерживать свою ракету, чем нашу", — добавил Моисеев.
Программа "Рокот" была прекращена в 2019 году. Систему управления для ракет делали на Украине, и после событий 2014 года поставки этой аппаратуры в Россию прекратились. Ранее уже сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления.