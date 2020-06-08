Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T14:18
https://ria.ru/20200608/1572613769.html
Эксперт оценил возможные последствия возобновления программы "Рокот"
https://cdn22.img.ria.ru/images/93745/80/937458076_0:48:750:470_1036x0_80_0_0_1c51770be7a9039e298c136e83fac0f6.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможные последствия возобновления программы "Рокот"

10:42 08.06.2020 (обновлено: 14:18 08.06.2020)
16720
© Фото : предоставлено пресс-службой ГКНПЦ им.ХруничеваРакета-носитель "Рокот"
Ракета-носитель Рокот
© Фото : предоставлено пресс-службой ГКНПЦ им.Хруничева
Ракета-носитель "Рокот". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Возобновление программы "Рокот" по созданию конверсионных легких ракет отнимет заказы и затормозит летные испытания ракеты "Ангара-1.2", считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет программу производства легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Контракт на производство ракет подписан с Минобороны, новая ракета получила название "Рокот-М".
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М и юстировочным космическим аппаратом Блиц-М с космодрома Плесецк
Вчера, 10:42Сказано в эфире
Эксперт о производстве ракет "Рокот": Украина потеряла очень многоеРоссия возобновляет изготовление легких конверсионных ракет "Рокот" без Украины. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что без российской кооперации украинский ОПК в этой области ничего из себя не представляет.

"Все вопросы к "Ангаре". Почему все ее отодвигают в сторону, затратив 20 лет и много средств. С общегосударственной точки зрения непонятно, зачем нужна новая легкая ракета при наличии "Союза-2.1в" и легкой "Ангары". На Западе этим (созданием новых легких ракет. — Прим. ред.) частники занимаются и берут все риски на себя. Лучше бы эти деньги дали тому же Центру Хруничева на производство "Ангары", тем более что "Рокот" — ядовитая ракета (в качестве топлива в ней используется гептил. — Прим. ред.)", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, "Рокоты" отберут заказы на легкую "Ангару", которых и так пока почти нет, и затормозят ее летные испытания. "По сути, списали 20 лет работы и множество денег", — сказал Моисеев.
Логотип госкорпорации Роскосмос
7 июня, 03:03Хочу стать космонавтом
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора
Говоря о потенциальных заказчиках, эксперт заметил, что "Рокот-М" может рассчитывать главным образом на заказы со стороны Минобороны, хотя ранее одним из основных заказчиков было Европейское космическое агентство. Однако сейчас у него есть собственная легкая ракета "Вега". "Для Европы выгоднее поддерживать свою ракету, чем нашу", — добавил Моисеев.
Программа "Рокот" была прекращена в 2019 году. Систему управления для ракет делали на Украине, и после событий 2014 года поставки этой аппаратуры в Россию прекратились. Ранее уже сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления.
Пуск украинской ракеты Нептун
31 мая, 14:44
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
328121816
Обсудить 4
Иван МоисеевРС-18 "Стилет"Европейское космическое агентствоЕвропаУкраинаБезопасность
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме назвали украинских экспертов с их "ударом" по Сибири невеждами
Исследовательское судно Адмирал Владимирский прибыло на Сейшельские острова
Кругосветка 200-летия. Новая русская экспедиция к берегам Антарктиды
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Украинские эксперты рассказали о возможностях США для "удара" по Сибири
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Экс-министр юстиции Украины оценила шансы Киева вернуть Донбасс
Они не поняли, откуда стреляли: ночная стрельба в жилом доме в Москве
Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Лента новостейМолния