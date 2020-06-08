В Крыму направили в суд дело экс-главы "Меджлиса"* Джемилева

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Крыму направили в суд дело экс-главы запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации "Меджлис"* Мустафы Джемилева... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ему вменяют три статьи УК РФ: о незаконном пересечении границы России, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов.
В частности, по данным СК РФ, Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС, причем его сын знал, где лежит ключ от него. В мае 2013 года сын, по данным следствия, открыл сейф, взял оружие и впоследствии убил из него человека.
Еще один эпизод произошел в начале мая 2014 года. Сначала Джемилев прилетел из Киева в московский аэропорт "Шереметьево", где ему пограничниками было отказано во въезде в страну, в связи с чем в тот же день он отправился обратно на Украину. На следующий день Джемилев со сторонниками, по мнению следствия, незаконно пересек границу Республики Крым с Украиной.
Помимо этого, в конце марта этого года СК РФ предъявил обвинения действующему главе "Меджлиса"* Рефату Чубарову за организацию массовых беспорядков в Крыму в 2014 году и публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. В обоих случаях обвинения предъявлены заочно, оба фигуранта находятся на Украине.
* Экстремистская организация, запрещенная в России