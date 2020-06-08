В Крыму направили в суд дело экс-главы "Меджлиса"* Джемилева

"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации "Меджлис"* Мустафы Джемилева... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.