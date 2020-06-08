Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По неизвестной причине житель одного из домов на улице Строителей начал стрелять сначала по машинам, а затем по прохожим. Прибывшие через несколько минут сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с ним. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, началась перестрелка, в результате которой его ранили. Также пострадал сотрудник Росгвардии.