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2020-06-08T15:13
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
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РИА Новости

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

10:32 08.06.2020 (обновлено: 15:13 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", — уточнила она.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По неизвестной причине житель одного из домов на улице Строителей начал стрелять сначала по машинам, а затем по прохожим. Прибывшие через несколько минут сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с ним. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, началась перестрелка, в результате которой его ранили. Также пострадал сотрудник Росгвардии.
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По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший — бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Как рассказали агентству в оперативных службах, мужчина был пьян.
Следователи возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.
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Стрельба на юго-западе МосквыСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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Отбыл на самый справедливый суд.
8 июня, 11:05
ОИОлег Иволгин
13442048
так хотел жить что начал убивать других... забавная теория жизнелюба.
8 июня, 11:36
Сергей Коновалов
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