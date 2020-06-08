В калининградском правительстве третий министр заболел COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у министра строительства Калининградской области Сергея Черномаза, он стал третьим министром регионального правительства, у которого подтвердился COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"У главы областного Минстроя Сергея Черномаза тоже подтвердился коронавирус. Заболевание у него протекает бессимптомно. Он помещён инфекционный стационар, ему оказывается необходимое лечение", - сообщили в штабе.
Ранее сообщалось, что с коронавирусом госпитализировали министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову и министра сельского хозяйства Наталью Шевцову.
По информации регионального оперштаба, всего в регионе выявлено 1776 случаев заражения коронавирусом, из них 779 человек выздоровели скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4558 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф