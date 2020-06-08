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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:29
https://ria.ru/20200608/1572613013.html
В калининградском правительстве третий министр заболел COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572612868_0:24:1280:744_1036x0_80_0_0_e8ad54be201c6703e1aab3df08563d0e.jpg
РИА Новости

В калининградском правительстве третий министр заболел COVID-19

10:29 08.06.2020
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© Фото : нистерство строительства и ЖКХ Калининградской областиКалининградской области Сергей Валерьевич Черномаз
Калининградской области Сергей Валерьевич Черномаз
© Фото : нистерство строительства и ЖКХ Калининградской области
Калининградской области Сергей Валерьевич Черномаз. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у министра строительства Калининградской области Сергея Черномаза, он стал третьим министром регионального правительства, у которого подтвердился COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"У главы областного Минстроя Сергея Черномаза тоже подтвердился коронавирус. Заболевание у него протекает бессимптомно. Он помещён инфекционный стационар, ему оказывается необходимое лечение", - сообщили в штабе.
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Главный раввин России Берл Лазар заболел COVID-19
Ранее сообщалось, что с коронавирусом госпитализировали министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову и министра сельского хозяйства Наталью Шевцову.
По информации регионального оперштаба, всего в регионе выявлено 1776 случаев заражения коронавирусом, из них 779 человек выздоровели скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4558 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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