В калининградском правительстве третий министр заболел COVID-19

"У главы областного Минстроя Сергея Черномаза тоже подтвердился коронавирус. Заболевание у него протекает бессимптомно. Он помещён инфекционный стационар, ему оказывается необходимое лечение", - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом госпитализировали министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову и министра сельского хозяйства Наталью Шевцову.

По информации регионального оперштаба, всего в регионе выявлено 1776 случаев заражения коронавирусом, из них 779 человек выздоровели скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4558 человек.