Волна вандализма в отношении вышек 5G докатилась до Польши

ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Волна вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G докатилась до Волна вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G докатилась до Польши , сообщила заместитель министра информатизации страны Ванда Бук.

"В течение нескольких недель мы наблюдаем усиление "антисотовых" движений, которые разрушают телекоммуникационную инфраструктуру. Два случая поджога мачт вышек сотовой связи, которые были описаны в СМИ, к сожалению, не единственные", - цитирует Бук агентство РАР

Зачем люди жгут сотовые вышки и при чем тут коронавирус?

Замминистра уточнила, что первый подобный случай произошел в прошлом году. "Он был даже в каком-то смысле забавным. Группа людей, которая уничтожала мачту, одновременно вела трансляцию о своей акции в прямом эфире, для чего была необходима та самая уничтожаемая ими мачта", - рассказала она.

Бук отметила, что количество мачт не позволяет охранять каждую из них. "Мачт сотовой связи в Польше несколько тысяч, поэтому нельзя у каждой поставить охрану", - сказала она.

"Мы также одновременно осознаем, что действия движения противников 5G и распространение дезинформации о вреде 5G не берутся из ниоткуда, что это целенаправленные действия, и эти группы получают финансирование", - добавила Бук.

По ее словам, министерство информатизации делает все возможное, чтобы предотвратить вандализм со стороны противников 5G и мобильной связи, а также успокоить эмоции в обществе и развеять опасения по поводу этой технологии.

"Мы активно противодействуем атакам противников мобильной связи и 5G на телекоммуникационные мачты: мы отвечаем не только образовательными акциями, но и действиями правоохранительных органов", - сказала замминистра.

"Это непростая задача", - рассказала Бук, отметив, что противники мобильных технологий "очень легко генерируют страх особенно в контексте эпидемии коронавируса". "Очень трудно потушить эмоции лекцией по физике, тем более что общество мало что знает на эту тему", - добавила она.

Замминистра надеется, что общество станет более заинтересованным в современных технологиях, "поскольку эпидемия коронавируса заставила людей понять, какую важную роль играют в их жизни интернет и мобильная телефония".