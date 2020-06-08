Глава ФНПР призвал пересмотреть политику привлечения мигрантов к работе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что политику привлечения к работе мигрантов надо пересматривать, так как некоторые работодатели снижают издержки, привлекая к работе мигрантов, готовых работать за меньшие деньги.
Ранее газета "Известия" сообщила, что власти РФ обсуждают возможность обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам России, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. По данным газеты, консультации на эту тему проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.
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"Мы давно это предлагали. Более того, это все связано с политикой привлечения трудящихся мигрантов - надо пересматривать эту политику и тогда не будет этот вопрос стоять так остро", - сказал Шмаков РИА Новости.
Он отметил, что некоторые работодатели для снижения затрат на зарплату привлекают мигрантов, которые соглашаются на более низкую оплату своего труда, а граждан России не берут.
Глава ФНПР подчеркнул, что с такой ситуацией надо заканчивать, но уточнил, что предлагаемая формулировка ему неизвестна, нужно смотреть детали документа.
"Но как общая идея, это, безусловно, правильно", - отметил он, пояснив, что такие решения должны привести к росту зарплат.