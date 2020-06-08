Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T10:27
https://ria.ru/20200608/1572612903.html
Глава ФНПР призвал пересмотреть политику привлечения мигрантов к работе
https://cdn24.img.ria.ru/images/93854/66/938546693_0:0:2630:1480_1036x0_80_0_0_c91a7aedfaee5ad0a89a5db058034709.jpg
РИА Новости

Глава ФНПР призвал пересмотреть политику привлечения мигрантов к работе

10:27 08.06.2020
2498
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкМихаил Шмаков
Михаил Шмаков
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Михаил Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что политику привлечения к работе мигрантов надо пересматривать, так как некоторые работодатели снижают издержки, привлекая к работе мигрантов, готовых работать за меньшие деньги.
Ранее газета "Известия" сообщила, что власти РФ обсуждают возможность обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам России, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. По данным газеты, консультации на эту тему проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
23 мая, 11:17
Мигрантам продлили трудовые патенты в России
"Мы давно это предлагали. Более того, это все связано с политикой привлечения трудящихся мигрантов - надо пересматривать эту политику и тогда не будет этот вопрос стоять так остро", - сказал Шмаков РИА Новости.
Он отметил, что некоторые работодатели для снижения затрат на зарплату привлекают мигрантов, которые соглашаются на более низкую оплату своего труда, а граждан России не берут.
Глава ФНПР подчеркнул, что с такой ситуацией надо заканчивать, но уточнил, что предлагаемая формулировка ему неизвестна, нужно смотреть детали документа.
"Но как общая идея, это, безусловно, правильно", - отметил он, пояснив, что такие решения должны привести к росту зарплат.
Мигранты у здания УФМС в Калининграде
20 апреля, 10:32Распространение нового коронавируса
АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице
4860002
Обсудить 4
Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Популярные комментарии
Можно просто ограничить количество мигрантов
8 июня, 10:44
ppet.g6
1000001
Рекомендуем
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме назвали украинских экспертов с их "ударом" по Сибири невеждами
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп
Они не поняли, откуда стреляли: ночная стрельба в жилом доме в Москве
Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
В России создадут федеральный регистр сведений о населении
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Украинские эксперты рассказали о возможностях США для "удара" по Сибири
Женщина получает наличные деньги в банкомате
В Совфеде оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда
Валерий Рязанский
Сенатор оценил законопроект о минимальной почасовой оплате труда
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Пачка денег
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Лента новостейМолния