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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:24
https://ria.ru/20200608/1572612788.html
В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков достигло 277
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1036x0_80_0_0_81017ba07f26e59da99c5d4d7ea1022f.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков достигло 277

10:24 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медики. Архивное фото
ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае достигло 277, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у пяти сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у пяти медицинских работников. Всего COVID-19 заразились 277 медиков в регионе", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2135 человек, выздоровел 1241 пациент, 68 скончались, в том числе двое медработников, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.
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