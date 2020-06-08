В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков достигло 277

"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у пяти медицинских работников. Всего COVID-19 заразились 277 медиков в регионе", — говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2135 человек, выздоровел 1241 пациент, 68 скончались, в том числе двое медработников, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.