В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков достигло 277

ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае достигло 277, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у пяти сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у пяти медицинских работников. Всего COVID-19 заразились 277 медиков в регионе", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2135 человек, выздоровел 1241 пациент, 68 скончались, в том числе двое медработников, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф