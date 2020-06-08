В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 08.06.20. Всего на лечении: 1218. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1164. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 624. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 34. В ОРИТ: 158. На ИВЛ: 57", - написал главврач в Facebook.