Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:23
https://ria.ru/20200608/1572612734.html
В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571906752_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_3c9ca8effe0db632304876b62715e624.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19

10:23 08.06.2020
127
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 620 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 08.06.20. Всего на лечении: 1218. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1164. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 624. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 34. В ОРИТ: 158. На ИВЛ: 57", - написал главврач в Facebook.

Он добавил, что за сутки в больницу поступили 123 человека, выписаны 72.
"Пациентов в последние дни становится немного больше. Это связано с тем, что больницы города начинают возвращаться к привычному профилю работы. Ну а мы пока продолжаем работать в режиме ковида", - подчеркнул Вечорко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Корпус многопрофильного медицинского центра Новомосковский около поселения Коммунарка
В больнице в Коммунарке лечатся более 430 пациентов
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело
Кадр из сериала Игра престолов
Кит Харингтон рассказал, почему Джон Сноу не смог бы занять Железный трон
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
Крым
Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый
В больнице
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 544 пациента
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 234 пациента с COVID-19
Медики
В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков достигло 277
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 112 человек с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Лента новостейМолния