В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 620 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 08.06.20. Всего на лечении: 1218. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1164. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 624. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 34. В ОРИТ: 158. На ИВЛ: 57", - написал главврач в Facebook.
Он добавил, что за сутки в больницу поступили 123 человека, выписаны 72.
"Пациентов в последние дни становится немного больше. Это связано с тем, что больницы города начинают возвращаться к привычному профилю работы. Ну а мы пока продолжаем работать в режиме ковида", - подчеркнул Вечорко.
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