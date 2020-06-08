Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T11:15
https://ria.ru/20200608/1572612584.html
В Москве будет пополняться список прививок для детей, заявила врач
https://cdn24.img.ria.ru/images/155928/35/1559283538_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_6e485e6056df944c50a4afa670642534.jpg
РИА Новости

В Москве будет пополняться список прививок для детей, заявила врач

10:20 08.06.2020 (обновлено: 11:15 08.06.2020)
2858
© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Список прививок для детей в региональном календаре Москвы будет пополняться, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Есть определенный мониторинг эпидемической ситуации в Москве, если процент каких-то заболеваний повышается, то вводятся новые меры по предотвращению, в том числе вакцинация. Особенно если это управляемая инфекция", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, будет ли постепенно расширяться список дополнительных региональных прививок.
Она отметила, что перечень прививок будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки.
Медсестра в прививочном кабинете
Вчера, 07:22Распространение нового коронавируса
Врач рассказала, когда делать прививки детям после COVID-19
Читайте полный текст интервью Эльмиры Кашириной >>
7110125
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Медсестра в прививочном кабинете
Врач рассказала, когда делать прививки детям после COVID-19
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Медик делает прививку ребенку
Эльмира Каширина: мода на отказ от детских прививок в Москве уходит
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Крым
Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Медсестра в прививочном кабинете
Врач оценила результаты вакцинации детей от ротавируса в Москве
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала, когда может начаться открытие культурных учреждений
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Медик делает прививку ребенку
Врач объяснила введение в Москве ревакцинации детей против коклюша
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Лента новостейМолния