В Москве будет пополняться список прививок для детей, заявила врач

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Список прививок для детей в региональном календаре Москвы будет пополняться, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Есть определенный мониторинг эпидемической ситуации в Москве, если процент каких-то заболеваний повышается, то вводятся новые меры по предотвращению, в том числе вакцинация. Особенно если это управляемая инфекция", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, будет ли постепенно расширяться список дополнительных региональных прививок.
Она отметила, что перечень прививок будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки.