В Москве будет пополняться список прививок для детей, заявила врач

"Есть определенный мониторинг эпидемической ситуации в Москве, если процент каких-то заболеваний повышается, то вводятся новые меры по предотвращению, в том числе вакцинация. Особенно если это управляемая инфекция", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, будет ли постепенно расширяться список дополнительных региональных прививок.