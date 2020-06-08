В Крыму выявили восемь случаев заражения коронавирусом

"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".