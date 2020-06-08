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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T15:56
https://ria.ru/20200608/1572612473.html
В Крыму выявили восемь случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1036x0_80_0_0_81017ba07f26e59da99c5d4d7ea1022f.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили восемь случаев заражения коронавирусом

10:18 08.06.2020 (обновлено: 15:56 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Восемь новых случаев коронавируса выявлено в Крыму за минувшие сутки, четверо пациентов выздоровели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 446 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 317 человек, из них за последние сутки – четверо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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