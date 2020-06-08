На Украине число выявленных случаев СOVID-19 выросло до 27 462

КИЕВ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 463, до 27462, умерли еще девять человек, заявил в понедельник на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 463 человека... Зафиксировано еще девять летальных случаев. При этом выздоровел 141 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве (72 человека), в Черновицкой (59) и Закарпатской областях (64).
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 27462 человека, из них 1964 ребенка и 5101 медработник, выздоровели 12195 человек, число летальных случаев составило 797.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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