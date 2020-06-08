На Украине число выявленных случаев СOVID-19 выросло до 27 462

"За минувшие сутки заболели 463 человека... Зафиксировано еще девять летальных случаев. При этом выздоровел 141 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве (72 человека), в Черновицкой (59) и Закарпатской областях (64).

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 27462 человека, из них 1964 ребенка и 5101 медработник, выздоровели 12195 человек, число летальных случаев составило 797.