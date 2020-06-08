В Приморье женщина и ребенок погибли под колесами грузового поезда

"Сегодня, 8 июня 2020 года, в 12.45 по местному времени (5.45 мск) в Приморскую транспортную прокуратуру поступило сообщение о смертельном травмировании грузовым поездом женщины и малолетнего ребенка на перегоне Спасск-Дальний – Старый Ключ Спасского района Приморского края", - говорится в сообщении.