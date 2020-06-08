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2020-06-08T10:09
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В Приморье женщина и ребенок погибли под колесами грузового поезда
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РИА Новости

В Приморье женщина и ребенок погибли под колесами грузового поезда

10:09 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Женщина и маленький ребенок погибли под колесами грузового поезда в Спасском районе Приморья, возбуждено дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня, 8 июня 2020 года, в 12.45 по местному времени (5.45 мск) в Приморскую транспортную прокуратуру поступило сообщение о смертельном травмировании грузовым поездом женщины и малолетнего ребенка на перегоне Спасск-Дальний – Старый Ключ Спасского района Приморского края", - говорится в сообщении.
Приморский транспортный прокурор выехал на место. Работает следственно-оперативная группа. Приморской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения.
Приморским следственным отделом на транспорте дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц".
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