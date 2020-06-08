На Колыме у главы окружного Роспотребнадзора заподозрили COVID-19

МАГАДАН, 8 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Главу территориального отдела управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ягоднинском округе госпитализировали с диагнозом пневмония и подозрением на коронавирус, сообщил в понедельник во время онлайн-совещания по эпидситуации глава округа Дмитрий Бородин.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 349 человек, трое умерли, 211 вылечились. Почти ежедневно COVID-19 диагностируют вахтовым рабочим, которые сейчас активно заезжают на лососевую путину, золотодобычу и стройки региона. Ягоднинский и Сусуманский округа Колымы закрыты на карантин, за их пределы можно выехать только при наличии отрицательного теста на COVID-19.
"Главу нашего Роспотребнадзора госпитализировали с пневмонией, подозрение на коронавирус. Среди контактных и я, так что, возможно, придётся уйти на карантин. Есть и другие чиновники контактные. Ждем результатов теста и распоряжений Роспотребнадзора", - сообщил Бородин.
Глава Роспотребнадзора региона Светлана Корсунская на этом же совещании сообщила, что все необходимые тесты в Ягодном сделают в срочном порядке и направят их в Магадан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.