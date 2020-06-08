На Колыме у главы окружного Роспотребнадзора заподозрили COVID-19

По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 349 человек, трое умерли, 211 вылечились. Почти ежедневно COVID-19 диагностируют вахтовым рабочим, которые сейчас активно заезжают на лососевую путину, золотодобычу и стройки региона. Ягоднинский и Сусуманский округа Колымы закрыты на карантин, за их пределы можно выехать только при наличии отрицательного теста на COVID-19.