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2020-06-08T10:06
https://ria.ru/20200608/1572611297.html
На Колыме у главы окружного Роспотребнадзора заподозрили COVID-19
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РИА Новости

На Колыме у главы окружного Роспотребнадзора заподозрили COVID-19

10:06 08.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МАГАДАН, 8 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Главу территориального отдела управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ягоднинском округе госпитализировали с диагнозом пневмония и подозрением на коронавирус, сообщил в понедельник во время онлайн-совещания по эпидситуации глава округа Дмитрий Бородин.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 349 человек, трое умерли, 211 вылечились. Почти ежедневно COVID-19 диагностируют вахтовым рабочим, которые сейчас активно заезжают на лососевую путину, золотодобычу и стройки региона. Ягоднинский и Сусуманский округа Колымы закрыты на карантин, за их пределы можно выехать только при наличии отрицательного теста на COVID-19.
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"Главу нашего Роспотребнадзора госпитализировали с пневмонией, подозрение на коронавирус. Среди контактных и я, так что, возможно, придётся уйти на карантин. Есть и другие чиновники контактные. Ждем результатов теста и распоряжений Роспотребнадзора", - сообщил Бородин.
Глава Роспотребнадзора региона Светлана Корсунская на этом же совещании сообщила, что все необходимые тесты в Ягодном сделают в срочном порядке и направят их в Магадан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Магаданская область
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