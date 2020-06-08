В Москве еще 1633 пациента выздоровели от COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104347 человек", - сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.