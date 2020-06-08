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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:03
https://ria.ru/20200608/1572611073.html
В Москве еще 1633 пациента выздоровели от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569882557_0:202:2921:1845_1036x0_80_0_0_e2bf399c0b4d39797de2364fa45588a5.jpg
РИА Новости

В Москве еще 1633 пациента выздоровели от COVID-19

10:03 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Еще 1633 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 104 тысячи человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104347 человек", - сообщила вице-мэр.
Она напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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