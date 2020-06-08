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2020-06-08T10:01
https://ria.ru/20200608/1572610997.html
Эксперт: эпидемия COVID-19 повлияет на выборы президента Белоруссии
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РИА Новости

Эксперт: эпидемия COVID-19 повлияет на выборы президента Белоруссии

10:01 08.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Минске
Медицинские работники в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Медицинские работники в Минске
РИМ, 8 июн – РИА Новости. На предстоящие выборы президента Белоруссии окажут влияние экономические последствия пандемии коронавируса и определенное ухудшение отношений Минска с Москвой, считает эксперт итальянского Института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Тафуро (Eleonora Tafuro).
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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"Как и во многих других странах мира, в том числе США, проблемы внутренней политики в Белоруссии соединяются с вопросами пандемии. Управление этим кризисом, решение экономических трудностей и ухудшившиеся отношения с Россией создают для Лукашенко опасный микс", - заявила РИА Новости специалист по России и постсоветскому пространству.
По ее словам, даже если победа действующего президента Александра Лукашенко и ожидаема, нынешние выборы выделяет присутствие на них не только оппозиционных активистов, но представителей элиты, в частности, бывшего посла в США Валерия Цепкало.
"То есть это не просто радикалы, а бывшие участники истеблишмента, политической и экономической власти. Поэтому появляются сигналы, что эти выборы будут немного более сложными для Лукашенко, - сказала Тафуро, добавив, что, по ее мнению, назначение на пост премьера Белоруссии Романа Головченко, который является выходцем военных кругов, многие восприняли как сигнал тем, кто хочет выйти на уличные протесты, что реакция будет твердой.
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Эксперт считает, что на нынешней экономической ситуации в Белоруссии, ухудшившейся вместе с мировым падением из-за пандемии, скажется и похолодание в отношениях с Москвой. В этой связи Тафуро вспомнила недавний отказ России снизить стоимость российского газа для белорусских потребителей.
"Пандемия и сокращение привилегий, которые всегда давал транзит энергоресурсов из России, позволяют ожидать довольно трудный для управления экономический кризис. Созвездие этих факторов, включая протесты, сделает эти выборы особенными", - сказала итальянский эксперт.
Говоря о течении эпидемии коронавируса в Белоруссии, она отметила "очень расслабленный подход" к ней местных властей, что укрепило оппозицию, позволив ей "создать чуть более единый фронт".
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"Но даже если абстрагироваться от медицинских, будут и экономические последствия, которые касаются всех. Прежде всего, потому что они отразятся на России как на первом торговом партнере Белоруссии", - подчеркнула эксперт. По ее словам, дальнейшее развитие экономической ситуации в Белоруссии зависит от восстановления России, но тем менее, по итогам года падение белорусского ВВП все равно может составить до 5%.
"Переизбрание Лукашенко ожидаемо более-менее всеми. С одной стороны есть вызовы, в том числе из-за COVID, с другой - есть неконкурентная политическая система, которая делает маловероятным другой результат", – заявила Тафуро.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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