СК выяснит причину вспышки COVID-19 в Доме ребенка на Камчатке

"Следственными органами СК России по Камчатскому краю будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - говорится в сообщении.