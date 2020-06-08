СК выяснит причину вспышки COVID-19 в Доме ребенка на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн — РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщения о вспышке заболевания коронавирусной инфекции среди сотрудников Дома ребенка Петропавловска-Камчатского, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Ранее власти региона сообщили РИА Новости, что в Доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском COVID-19 выявлен у 24 сотрудников учреждения. В ближайшее время они будут направлены в госпиталь, который планируется оборудовать на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе.
"Следственными органами СК России по Камчатскому краю будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Камчатском крае зарегистрированы 1168 случаев заражения COVID-19, из них 119 заболевших — дети в возрасте до 17 лет. Количество летальных исходов 23. Выздоровели 393 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.