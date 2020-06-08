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2020-06-08T10:17
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Шредера переизбрали председателем совета директоров "Роснефти"
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РИА Новости

Шредера переизбрали председателем совета директоров "Роснефти"

10:17 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Герхард Шредер . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" переизбрал бывшего канцлера ФРГ, главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера своим председателем, говорится в сообщении компании.
"Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть" по итогам годового собрания акционеров... Председателем совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Герхард Шрёдер", - сообщает компания.
Кроме того, на заседании был сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров.
2021018
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РоснефтьГерхард ШредерНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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