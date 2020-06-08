В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф