Группа россиян вернулась на родину из Австралии

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Группа россиян вернулась домой из Австралии через Париж благодаря тому, что регулярный рейс удалось "состыковать" с вывозным рейсом из Парижа, сообщило посольство РФ в Австралии.
"6 июня в составе пассажиров "вывозного" рейса Аэрофлота из Парижа на родину была доставлена очередная группа граждан из Австралии. В целом, за последние две недели апробирована схема транзита росграждан, оказавшихся заблокированными на территории иностранных государств, за счет стыковки регулярных рейсов иностранных авиакомпаний и "вывозных" - российских авиаперевозчиков", - сообщило посольство на своей странице в Facebook. Численность группы не сообщается.
Посольство сообщило также, что на ближайшую неделю в графике "вывозных" рейсов, доступных для россиян, находящихся в Австралии, утверждены следующие маршруты: SU2459 Париж – Москва, вылет 12 июня (пятница) в 18.05 (мест.), а/п "Шарль де Голль"; SU2583 Лондон – Москва, вылет 13 июня (суббота) в 17.15 (мест.), а/п "Хитроу".
"Если вы желаете воспользоваться этими рейсами при логистической и консульской поддержке МИД России и российских загранучреждений, вам следует: - выбрать маршрут следования до Парижа (Лондона); - сообщить свои данные, заполнить форму", - говорится в сообщении, где приводится ссылка.
"Настоятельно просим сделать это до 12.00 по местному времени вторника, 9 июня; - после получения подтверждения из Посольства или Генконсульства в Сиднее приобрести авиабилеты до Парижа (Лондона) и самостоятельно зарегистрироваться на "вывозной" рейс (на портале "Госуслуги")", - добавили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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