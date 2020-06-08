Группа россиян вернулась на родину из Австралии

"6 июня в составе пассажиров "вывозного" рейса Аэрофлота из Парижа на родину была доставлена очередная группа граждан из Австралии. В целом, за последние две недели апробирована схема транзита росграждан, оказавшихся заблокированными на территории иностранных государств, за счет стыковки регулярных рейсов иностранных авиакомпаний и "вывозных" - российских авиаперевозчиков", - сообщило посольство на своей странице в Facebook. Численность группы не сообщается.