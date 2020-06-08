Хабаровские студенты напечатали на 3D-принтерах 800 экранов для медиков

ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Студенты из Студенты из Хабаровска Комсомольска-на-Амуре напечатали на 3D-принтерах около 800 защитных экранов, креплений для масок, а также переходников для аппаратов ИВЛ, необходимых медикам в COVID-госпиталях, сообщает правительство Хабаровского края

"В Хабаровском крае четыре учреждения среднего профессионального образования стали участниками большого добровольческого движения "Мейкеры против COVID-19". За несколько недель студенты отпечатали на 3D-принтерах и передали медикам около 800 защитных экранов, креплений для масок, а также переходников для аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приспособления изготавливаются из специальной проволоки для 3D-принтеров. Одними из первых наладили производство в специализированном центре компетенций "Инженерный дизайн CAD" на базе Хабаровского техникума транспортных технологий и в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Также к процессу изготовления подключились авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре и технологический колледж Хабаровска.

Сообщается, что продукцию передали в несколько медицинских центров, в частности, городскую больницу №10 Хабаровска, где организован инфекционный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией.