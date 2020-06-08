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2020-06-08T09:50
https://ria.ru/20200608/1572610539.html
Хабаровские студенты напечатали на 3D-принтерах 800 экранов для медиков
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РИА Новости

Хабаровские студенты напечатали на 3D-принтерах 800 экранов для медиков

09:50 08.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитный экран, напечатанный на 3D принтере
Защитный экран, напечатанный на 3D принтере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Защитный экран, напечатанный на 3D принтере. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Студенты из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре напечатали на 3D-принтерах около 800 защитных экранов, креплений для масок, а также переходников для аппаратов ИВЛ, необходимых медикам в COVID-госпиталях, сообщает правительство Хабаровского края.
"В Хабаровском крае четыре учреждения среднего профессионального образования стали участниками большого добровольческого движения "Мейкеры против COVID-19". За несколько недель студенты отпечатали на 3D-принтерах и передали медикам около 800 защитных экранов, креплений для масок, а также переходников для аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что приспособления изготавливаются из специальной проволоки для 3D-принтеров. Одними из первых наладили производство в специализированном центре компетенций "Инженерный дизайн CAD" на базе Хабаровского техникума транспортных технологий и в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Также к процессу изготовления подключились авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре и технологический колледж Хабаровска.
Сообщается, что продукцию передали в несколько медицинских центров, в частности, городскую больницу №10 Хабаровска, где организован инфекционный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией.
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