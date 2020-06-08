В США расследуют дело о стрельбе по протестующим, переносившим раненого

Инцидент произошел 31 мая. Как сообщил глава департамента полиции Остина Брайан Мэнли, 20-летний студент Техасского государственного университета Джастин Хауэлл участвовал в протестах, проходивших рядом с главным управлением полиции. Стоящий рядом с ним протестующий кинул в полицейских сумку и бутылку с водой, в ответ один из полицейских открыл по нему огонь патронами небоевого назначения. Одна из пуль попала в голову Хауэлла, после чего он упал на землю. Несколько протестующих подняли его и, по указанию полицейских, начали переносить молодого человека в сторону полицейского управления. Однако, как только группа людей начала подходить к зданию, по ним был открыт огонь.