В США расследуют дело о стрельбе по протестующим, переносившим раненого

This is the most disgusting report yet.— Justin L. Hunte 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@TheCompanyMan) June 4, 2020
Justin Howell was shot by Austin police. Officer told them to carry him to the police for help. When they did the police shot them all.
Officer said he shot the wrong guy.
Justin now has brain damage.
🤬🤬🤬
pic.twitter.com/Eh5skR4Ro1
Протесты охватили уже около 140 американских городов.
Протесты охватили уже около 140 американских городов.
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.
Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.
Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.
Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.
Протесты охватили уже около 140 американских городов.
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.
Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.