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В Москве будут судить банду автомобильных аферистов
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РИА Новости

В Москве будут судить банду автомобильных аферистов

09:48 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение в отношении банды автомобильных мошенников, обманувших 48 человек почти на 9 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 лиц. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала Нефедова.
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По версии следствия, злоумышленники с сентября 2016 года по октябрь 2017 года продавали подержанные машины в автосалонах, расположенных на улицах Хабаровская, Кетчерская и Новохохловская и на шоссе Энтузиастов.
Сообщники размещали в интернете объявления о продаже автомобилей, стоимость которых была значительно ниже среднерыночной. Потенциальным покупателям они демонстрировали автомобиль и после получения согласия на приобретение путем обмана и злоупотреблением доверием подписывали с потерпевшими предварительный договор купли-продажи, содержащий скрытое условие о необходимости доплаты к стоимости автомобиля комиссии автосалона в размере от 70 до 240 тысяч рублей, причем прописывалось это в договорах не цифрами, а прописью. Если покупатель замечал условие, ему говорили, что сумма включена в стоимость автомобиля, вводя таким образом потерпевших в заблуждение.
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После внесения денег соучастники сообщали потерпевшим о необходимости доплаты, в противном случае угрожали не отдать автомобиль и удерживать плату за его хранение в помещении автосалона. Если покупатели отказывались доплачивать, им предлагали выбрать автомобиль ниже классом, другой марки или модели, с другими техническими характеристиками. Потерпевшего также "любезно" довозили до банкомата, чтобы тот мог снять наличные.
"Таким образом участники преступного сообщества совершили хищение денежных средств 48 граждан на общую сумму свыше 8,9 миллиона рублей. Потерпевшими были, как правило, граждане, приехавшие за приобретением автомобиля в столицу из других регионов страны. Уголовное дело будет направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - резюмировала Нефедова.
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