В Москве будут судить банду автомобильных аферистов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение в отношении банды автомобильных мошенников, обманувших 48 человек почти на 9 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 лиц. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала Нефедова.

По версии следствия, злоумышленники с сентября 2016 года по октябрь 2017 года продавали подержанные машины в автосалонах, расположенных на улицах Хабаровская, Кетчерская и Новохохловская и на шоссе Энтузиастов.

Сообщники размещали в интернете объявления о продаже автомобилей, стоимость которых была значительно ниже среднерыночной. Потенциальным покупателям они демонстрировали автомобиль и после получения согласия на приобретение путем обмана и злоупотреблением доверием подписывали с потерпевшими предварительный договор купли-продажи, содержащий скрытое условие о необходимости доплаты к стоимости автомобиля комиссии автосалона в размере от 70 до 240 тысяч рублей, причем прописывалось это в договорах не цифрами, а прописью. Если покупатель замечал условие, ему говорили, что сумма включена в стоимость автомобиля, вводя таким образом потерпевших в заблуждение.

После внесения денег соучастники сообщали потерпевшим о необходимости доплаты, в противном случае угрожали не отдать автомобиль и удерживать плату за его хранение в помещении автосалона. Если покупатели отказывались доплачивать, им предлагали выбрать автомобиль ниже классом, другой марки или модели, с другими техническими характеристиками. Потерпевшего также "любезно" довозили до банкомата, чтобы тот мог снять наличные.