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2020-06-08T09:46
https://ria.ru/20200608/1572610414.html
Источник рассказал о состоянии стрелявшего в людей на юго-западе Москвы
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РИА Новости

Источник рассказал о состоянии стрелявшего в людей на юго-западе Москвы

09:46 08.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следователи пока не могут допросить мужчину, устроившего стрельбу на улице Строителей, так как он ранен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он ранен в бок. Ему оказывается медицинская помощь. Пока допрос невозможен", - сказал собеседник агентства.
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Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих. По данному факту возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство. Позже СК возбудил еще одно дело - о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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