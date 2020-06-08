Источник рассказал о состоянии стрелявшего в людей на юго-западе Москвы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следователи пока не могут допросить мужчину, устроившего стрельбу на улице Строителей, так как он ранен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он ранен в бок. Ему оказывается медицинская помощь. Пока допрос невозможен", - сказал собеседник агентства.
Во время стрельбы на юго-западе Москвы пострадали два пешехода, сам стрелок и сотрудник Росгвардии.
Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих. По данному факту возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство. Позже СК возбудил еще одно дело - о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.