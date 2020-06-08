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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-06-08T12:00
https://ria.ru/20200608/1572610172.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": делать ли публичными ваши семейные проблемы?
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572610117_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_777efc5abd6c02cd241854778cd5e4e4.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": делать ли публичными ваши семейные проблемы?

12:00 08.06.2020
835
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": делать ли публичными ваши семейные проблемы?
Вчера, 12:00
Раньше писали в месткомы с просьбой разобрать супруга за неверность: наказать и обличить. Сегодня — пишут в соцсети. Дочь писателя Успенского разоблачает отца посмертно. Книгоиздатель объявляет в блоге, что уходит от жены и пятерых детей. Дизайнер публикует подробности поступков "токсичной" матери. Чего хотят эти люди и как на это реагировать?
Открытые письма взрослых детей об их жестоких родителях, флешмобы в соцсетях и обсуждения сложной семейной жизни — частые темы новостей и ток-шоу. Но если знакомые в близком окружении пишут о своём разводе в фейсбуке, распиная друг друга, то это уже кажется странным. Или это нормально? Стоит ли делать достоянием гласности правду о себе и о других членах семьи? Какие конфликты должны оставаться в стенах дома, а какие — нет?
Вместе с клиническим и кризисным психологом Марией Зеленовой и психологом Анастасией Плотниковой разбираемся, зачем люди "опубличивают" семейные разборки и выносят их на всеобщее обозрение.
1:55 Зачем некоторые люди делают публичными семейные тайны и конфликты
5:10 Об этом говорить нельзя и стыдно или всё-таки нужно, но больно?
7:30 Вынести проблему за пределы семьи или продолжать скрывать травму?
11:20 "Как сливной бачок": когда вас используют для жалоб
13:10 "Опубличивание" проблемы решает её?
14:40 Как обозначить свои личные границы, когда кто-то хочет вам пожаловаться
18:50 Ситуация: бывшая пара во всех красках описывает свой развод в соцсетях. Как реагировать и на чью сторону вставать?
25:45 Нормально ли, когда наружу выносится избыточное благополучие
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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