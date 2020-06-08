Додон обвинил Плахотнюка и Шора в попытке захватить власть в Молдавии

По словам президента, Плахотнюк и Шор пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора.

Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов прошлого года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск.