Додон обвинил Плахотнюка и Шора в попытке захватить власть в Молдавии

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что находящиеся в розыске Владимир Плахотнюк и Илан Шор из-за рубежа пытаются повлиять на политическую ситуацию, свергнуть правительство и вернуться к власти.
"Плахотнюк и Шор бежали из страны, но не отказались от замысла вновь дорваться до власти. Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы,.. с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По словам президента, Плахотнюк и Шор пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора.
"Руководство страны вместе с народом не допустим ни восстановления олигархического режима, ни воцарения политического, социального и экономического хаоса", - подчеркнул Додон.
Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов прошлого года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля о том, что Плахотнюк находится в США.