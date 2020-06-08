Солист "Иванушек" рассказал, как чуть не умер

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в программе "Секрет на миллион" рассказал, как разбил голову во время празднования дня рождения и чуть не умер.
Артист рассказал, что его сосед пригласил на день рождения артиста своего приятеля, с которым в итоге у певца завязался конфликт. В итоге охранник гостя ударил Андреева — он упал на асфальт и ударился затылком.
"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. <…> Было больно, конечно", — поделился артист.
Его отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где зашили рану без анестезии. Внутреннюю гематому хотели вывести лекарствами без операционного вмешательства, однако состояние Андреева на протяжении нескольких недель ухудшалось.
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"Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через пять минут становился горячим", — пояснил артист.
В итоге врачи решили сделать певцу трепанацию, иначе, по словам Андреева, все могло привести к летальному исходу.
"Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку", — поделился певец, отметив, что сейчас подобные манипуляции делаются зондом.
После операции гематома рассосалась, а артисту стало лучше. Однако однажды у певца случился приступ эпилепсии. Врачи предупреждали, что после операции могут происходить припадки. Полтора года из-за софитов артист выступал в очках, кроме того, он до сих пор просит убрать мерцающий свет, так как это может спровоцировать приступ.