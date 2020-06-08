Солист "Иванушек" рассказал, как чуть не умер

Артист рассказал, что его сосед пригласил на день рождения артиста своего приятеля, с которым в итоге у певца завязался конфликт. В итоге охранник гостя ударил Андреева — он упал на асфальт и ударился затылком.

"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. <…> Было больно, конечно", — поделился артист.

Его отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где зашили рану без анестезии. Внутреннюю гематому хотели вывести лекарствами без операционного вмешательства, однако состояние Андреева на протяжении нескольких недель ухудшалось.

"Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через пять минут становился горячим", — пояснил артист.

В итоге врачи решили сделать певцу трепанацию, иначе, по словам Андреева, все могло привести к летальному исходу.

"Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку", — поделился певец, отметив, что сейчас подобные манипуляции делаются зондом.