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2020-06-08T09:32
https://ria.ru/20200608/1572609896.html
Авианосец "Рональд Рейган" отправился на учения к югу от Японии
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РИА Новости

Авианосец "Рональд Рейган" отправился на учения к югу от Японии

09:32 08.06.2020
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© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. PetersАвианосец "Рональд Рейган"
Авианосец Рональд Рейган
© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. Peters
ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" покинул в понедельник военную базу Йокосука в Японии, направляясь на военные учения близ острова Иото (Иводзима) в 1200 километрах к югу от Токио, передало агентство Киодо.
В ходе учений, которые планируются с 12 июня, будет проверяться квалификация лётчиков для полётов на палубных самолётах авианосца. Затем "Рональд Рейган" уйдет в длительное плавание по морскому патрулированию, перед которым и проводятся его учения.
Этот авианосец обычно уходит в плавание с апреля по октябрь, заходя в порты стран Восточной Азии и проводя учения с союзниками. В нынешнем году, как сообщила газета New York Times, плавание было отложено из-за того, что 16 моряков с "Рональда Рейгана" заразились коронавирусом COVID-19.
Морякам было сказано, что все заходы в порты отменены и никому не будет позволено сходить на берег.
Газета Stars and Stripes сообщала, что авианосец покинул порт приписки в Йокосуке также 4 мая на учения по отработке техники палубной посадки, но часть его моряков осталась на базе, проходя карантин для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Авианосец Рональд Рейган
12 мая, 15:41
Япония проведет учения самолетов с американского авианосца
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рональд Рейган (авианосец)ЯпонияТокиоВ мире
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