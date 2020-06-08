В Воронежской области число случаев COVID-превысило три тысячи

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области впервые превысило 200 за сутки, общее число заболевших превысило 3 тысячи, сообщает правительство региона.
Из восьми дней июня в Воронежской области шесть раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.
"В понедельник, 8 июня, официально подтверждено заражение 228 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3065 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1692.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.