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2020-06-08T15:13
https://ria.ru/20200608/1572609721.html
Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения
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РИА Новости

Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения

09:34 08.06.2020 (обновлено: 15:13 08.06.2020)
20211
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Очевидцы стрельбы на юго-западе Москвы рассказали РЕН ТВ подробности происшествия.
Инцидент произошел ночью на улице Строителей. По неизвестной причине житель одного из домов начал стрелять из окна квартиры вначале по машинам, а затем по прохожим.
Видео стрельбы в Москве
Вчера, 01:08
Момент стрельбы по людям в Москве попал на видео
Пули попали в людей, стоящих возле подъезда соседнего дома.
"Олег (раненый мужчина – ред.) падает, говорит: "У меня нога, мне прострелили ногу". Девочка падает и говорит: "У меня рука". Ну, естественно, мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает, открывает дверь, говорит: "Давайте быстрее!" — рассказал очевидец Тимур Кокая.

"Я поняла что-то произошло, выбежала вниз, смотрю, он лежит на земле. Спасибо соседу: он снял свой ремень и перебинтовал ему ногу", — добавила жена пострадавшего Марина Крапивина.

Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил "скорую" к подъезду. Причиной стало то, что мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем. Сейчас он находится в больнице.
Сначала было возбуждено дело о хулиганстве и покушении на убийство, позже СК возбудил еще одно дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкция этой статьи предусматривает суровое накзаание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
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Очевидец рассказал подробности стрельбы из окна дома в Москве
40565918
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Стрельба на юго-западе МосквыРоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это не изоляция, это режим в целом.
8 июня, 10:22
Не Совок
4000010
"Полиция в панике бегает" Ну точнее и не скажешь про наших храбрецов. Зато в Чебоксарах полицейский изнасиловал девушку и ему дали условный срок.
8 июня, 10:30
Владимир Врун-гель
300009
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