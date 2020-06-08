Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Очевидцы стрельбы на юго-западе Очевидцы стрельбы на юго-западе Москвы рассказали РЕН ТВ подробности происшествия.

Инцидент произошел ночью на улице Строителей. По неизвестной причине житель одного из домов начал стрелять из окна квартиры вначале по машинам, а затем по прохожим.

Пули попали в людей, стоящих возле подъезда соседнего дома.

"Олег (раненый мужчина – ред.) падает, говорит: "У меня нога, мне прострелили ногу". Девочка падает и говорит: "У меня рука". Ну, естественно, мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает, открывает дверь, говорит: "Давайте быстрее!" — рассказал очевидец Тимур Кокая.

"Я поняла что-то произошло, выбежала вниз, смотрю, он лежит на земле. Спасибо соседу: он снял свой ремень и перебинтовал ему ногу", — добавила жена пострадавшего Марина Крапивина.

Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил "скорую" к подъезду. Причиной стало то, что мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем. Сейчас он находится в больнице.