Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения

Инцидент произошел ночью на улице Строителей. По неизвестной причине житель одного из домов начал стрелять из окна квартиры вначале по машинам, а затем по прохожим.
Вчера, 01:08Момент стрельбы по людям в Москве попал на видео
Пули попали в людей, стоящих возле подъезда соседнего дома.
"Олег (раненый мужчина – ред.) падает, говорит: "У меня нога, мне прострелили ногу". Девочка падает и говорит: "У меня рука". Ну, естественно, мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает, открывает дверь, говорит: "Давайте быстрее!" — рассказал очевидец Тимур Кокая.
"Я поняла что-то произошло, выбежала вниз, смотрю, он лежит на земле. Спасибо соседу: он снял свой ремень и перебинтовал ему ногу", — добавила жена пострадавшего Марина Крапивина.
Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил "скорую" к подъезду. Причиной стало то, что мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем. Сейчас он находится в больнице.
Сначала было возбуждено дело о хулиганстве и покушении на убийство, позже СК возбудил еще одно дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкция этой статьи предусматривает суровое накзаание вплоть до пожизненного лишения свободы.