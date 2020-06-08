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2020-06-08T09:24
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Хабаровский край обеспечили противоклещевым иммуноглобулином
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РИА Новости

Хабаровский край обеспечили противоклещевым иммуноглобулином

09:24 08.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещи в пробирке в лаборатории. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Противоклещевой иммуноглобулин поступил в Хабаровский край, где ранее отмечался дефицит этого препарата, сообщает минздрав региона.
"В Хабаровский край поставлен противоклещевой иммуноглобулин в количестве 15 340 доз для обеспечения подведомственных минздраву края медицинских организаций. С учетом первой поставки иммуноглобулина, состоявшейся 15 мая 2020 года в объеме 1290 доз, в край суммарно поступило 16 630 доз. Препарат предназначен для экстренной профилактики клещевого энцефалита после присасывания клещей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что иммуноглобулин находится на складе лекарственных препаратов краевой клинической больницы №1 в Хабаровске, и с понедельника подведомственные минздраву края медицинские организации смогут получить необходимое количество доз препарата.
Сообщается, что кроме централизованных поставок за счет средств краевого бюджета противоклещевой иммуноглобулин закупается фармацевтическими организациями края для коммерческих продаж через аптеки. Его смогут получить те, кто имеет полис добровольного медицинского страхования, а также медицинские организации для лечения больных клещевым энцефалитом за счет средств ОМС. Эти объемы учитываются отдельно.
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"Кроме того, министерству удалось согласовать досрочную поставку в июне 2020 года первой партии противоклещевой вакцины в объеме более 44 тысяч доз. В условиях распространения коронавирусной инфекции вопросы об организации вакцинации будут решаться в каждом медицинском учреждении исходя из эпидситуации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержка централизованных поставок в ДФО противоклещевой вакцины и иммуноглобулина связана с технологическими перебоями со стороны производителей.
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КлещЗдоровье - ОбществоХабаровскХабаровский край
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