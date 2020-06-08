Стрелявшему по людям на юго-западе Москвы грозит пожизненный срок

Неизвестный в воскресенье вечером открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве. Пострадали двое прохожих и правоохранитель, а при задержании злоумышленник был ранен. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.