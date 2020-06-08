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2020-06-08T09:22
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Стрелявшему по людям на юго-западе Москвы грозит пожизненный срок
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РИА Новости

Стрелявшему по людям на юго-западе Москвы грозит пожизненный срок

09:22 08.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мужчине, открывшему стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, в результате которой пострадали три человека, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное лишение свободы.
Неизвестный в воскресенье вечером открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве. Пострадали двое прохожих и правоохранитель, а при задержании злоумышленник был ранен. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.
Согласно УК РФ, санкция самой тяжелой статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
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