Стрелявшему по людям на юго-западе Москвы грозит пожизненный срок

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мужчине, открывшему стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, в результате которой пострадали три человека, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное лишение свободы.
Неизвестный в воскресенье вечером открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве. Пострадали двое прохожих и правоохранитель, а при задержании злоумышленник был ранен. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.
Согласно УК РФ, санкция самой тяжелой статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.