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На Украине четыре человека погибли в ДТП в грузовиком
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РИА Новости

На Украине четыре человека погибли в ДТП в грузовиком

09:20 08.06.2020
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© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській областіНа месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській області
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
КИЕВ, 8 июн - РИА Новости. Авария с участием трех легковушек и грузовика произошла на трассе Киев – Чоп в Ровненской области на Украине, жертвами происшествия стали четыре человека, еще один пострадал, сообщила пресс-служба областного управления полиции.
"Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло 7 июня в 18.25 на трассе Киев – Чоп в селе Белая Криница. По предварительной информации, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo, водитель Audi травмирован", - говорится в сообщении на сайте полиции.
© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській областіНа месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
1 из 2
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській області
© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській областіНа месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
2 из 2
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській області
1 из 2
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській області
2 из 2
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика в Ровненской области Украины
© Фото : Головне управління ДСНС України у Рівненській області
Госслужба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что среди погибших был ребенок, об этом говорится на сайте ведомства.
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