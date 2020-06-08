На Украине четыре человека погибли в ДТП в грузовиком

"Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло 7 июня в 18.25 на трассе Киев – Чоп в селе Белая Криница. По предварительной информации, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo, водитель Audi травмирован", - говорится в сообщении на сайте полиции.