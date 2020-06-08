В ЛНР десятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики десятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 7 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения