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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T09:12
https://ria.ru/20200608/1572609172.html
В России провели более 13 миллионов тестов на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В России провели более 13 миллионов тестов на COVID-19

09:12 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 13 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 320 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 13 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 320 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 294 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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