В Подмосковье за сутки выписали рекордные 559 пациентов после COVID-19

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В Московской области за сутки после COVID-19 из медучреждений выписаны рекордные 569 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"В Московской области ещё 569 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 12031 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.