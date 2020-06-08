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2020-06-08T09:14
https://ria.ru/20200608/1572609102.html
В Подмосковье за сутки выписали рекордные 559 пациентов после COVID-19
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РИА Новости

В Подмосковье за сутки выписали рекордные 559 пациентов после COVID-19

09:09 08.06.2020 (обновлено: 09:14 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В Московской области за сутки после COVID-19 из медучреждений выписаны рекордные 569 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"В Московской области ещё 569 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 12031 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
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