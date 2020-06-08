Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.
Массовые протесты и беспорядки прокатились по многим городам США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе. В Нью-Йорке на протяжении ряда дней продолжались беспорядки, на Манхэттене было разграблено множество магазинов, целый ряд зданий подверглись вандализму. По словам Котова, на Брайтон-Бич пока что "крупного ничего не было, были мелкие хулиганские выходки".
"Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма и прочее. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодарят, что мы им помогаем", - сказал Котов.
На вопрос, есть ли у байкеров оружие, он отвечает: "Скажем так, кустарно очень. Конечно, что-то есть. Никакого огнестрельного (оружия) у нас нет, хотя хотелось бы". Упомянув о законах Нью-Йорка, которые ограничивают ношение оружия, он уточнил, что байкеры могут себе позволить только "кое-какие предметы самообороны".
Сколько байкеров в его распоряжении, Котов говорить не стал. По его словам, сейчас патрулирование осуществляется каждую ночь до 3-4 часов. В обычное время члены Bratva MC встречаются, общаются, ездят на своих мотоциклах на всевозможные мероприятия байкеров по всей Америке.
В американской печати любые отряды самообороны или дружины по защите собственности критикуют как потенциальных расистов. Котов эту критику гневно отвергает. "Те люди, которые делают беспорядки, - они нормальные, а те, кто хочет это предотвратить, - они плохие? Очень хорошо! Мне все равно. Пусть говорят, что хотят", - говорит он. По словам Котова, для него защита собственности важнее, чем чье-то мнение о его персоне.
"Это и не моя собственность, моей собственности как таковой здесь нет. Это район, где живут мои друзья..., места, где мы привыкли отдыхать, получать удовольствие. Нас угощают, пиво мы пьем здесь с удовольствием, ужины и праздники отмечаем. Мы не хотим, чтобы места нашего хорошего времяпрепровождения превратили в руины, вот и все. Мы помогаем этим людям, это наши соседи, друзья", - говорит Котов.
Корреспондент РИА Новости спросил мнение байкера о нашумевшей колонке в Washington Post, в которой владелица сгоревшего ресторана в Миннеаполисе Хафса Ислам заявила, что понимает поджигателей, поскольку те выражают народный гнев. По словам Котова, никакого народного гнева, выражающегося в беспорядках, он не признает.
"Мне все равно, что она говорит. Не понимаю, о каком народном гневе она говорит", - сказал Котов.
Он также добавил, что является патриотом Америки.
"Чем люди могут быть недовольны, живя в Америке, прекрасной стране, самой лучшей в мире?" - недоумевает байкер.
Впрочем, он не против мирных протестов.
"Если вы мирно хотите что-то высказать, пожалуйста, это свободная страна, каждый имеет право высказать свою точку зрения. Мирно — да, но просто вы же видите, что происходит — мирный (протест), и вдруг превращается совсем не в мирный", - заключил Котов.