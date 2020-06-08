В московском центре "Вороновское" лечатся 234 пациента с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 8 июня состоит на лечении 234 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 234, подтверждённых с COVID – 234, с кислородной поддержкой – 177, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.