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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T09:08
https://ria.ru/20200608/1572608958.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 234 пациента с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466425_0:246:2761:1799_1036x0_80_0_0_7f5e7913d3c6d781b9b7fe8268a6a5d6.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 234 пациента с COVID-19

09:08 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 234 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 225 пациентах с COVID-19.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 8 июня состоит на лечении 234 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 234, подтверждённых с COVID – 234, с кислородной поддержкой – 177, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.

Переходов отметил, что за сутки в больницу поступили 11 человек.
"Вчера умерли: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 94 лет (с положительным COVID-19)", - добавил главврач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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