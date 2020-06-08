В московском центре "Вороновское" лечатся 234 пациента с COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 234 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 225 пациентах с COVID-19.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 8 июня состоит на лечении 234 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 234, подтверждённых с COVID – 234, с кислородной поддержкой – 177, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки в больницу поступили 11 человек.
"Вчера умерли: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 94 лет (с положительным COVID-19)", - добавил главврач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.