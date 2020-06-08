Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T09:02
https://ria.ru/20200608/1572608654.html
В Республике Алтай сотый пациент выздоровел от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Республике Алтай сотый пациент выздоровел от коронавируса

09:02 08.06.2020
358
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Сто пациентов с коронавирусом выписаны из больниц Республики Алтай, данные на 8 июня приводит региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Выздоровел один пациент из Горно-Алтайска. По данным на утро 8 июня, 100 человек выписаны из медучреждений", - говорится в сообщении.
Река Аргут в Кош-Агачском районе Республики Алтай
28 мая, 12:57Распространение нового коронавируса
Республика Алтай не будет принимать туристов до 22 июня
За сутки в республике выявили 10 новых случаев заболевания.
Коронавирус подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими. Кроме того, COVID-19 выявили у двух жителей Улаганского района с симптомами ОРВИ и жительницы Чемальского района, вернувшейся из другого региона.
"С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания, в том числе 57 – в Горно-Алтайске, 47 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 17 – в Улаганском районе, 16 – в Майминском районе, 11 – в Онгудайском районе, восемь – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе", - уточняют в оперштабе.
В Республике Алтай продолжает действовать режим самоизоляции, работа турбаз приостановлена до 22 июня 2020 года.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайУлаганский районЧемальский районОбщество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Республике Алтай выявили восемь новых случаев COVID-19
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Подмосковье за сутки выписали рекордные 559 пациентов после COVID-19
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 234 пациента с COVID-19
Тестирование на коронавирус
В России провели более 13 миллионов тестов на COVID-19
Ребенок в больнице
Врач: нужна ли детям вакцина от COVID-19, будет понятно после пандемии
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
В двух районах на Сахалине ввели режим ЧС из-за COVID-19
В больнице
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 544 пациента
Здание парламента Новой Зеландии
Новая Зеландия сняла ряд ограничений по COVID-19
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия в I квартале снизила экспорт нефти на 21,9%
Статуя Фемиды в суде
Суд оштрафовал москвичку, заявившую о краже забытого дома кошелька
Прокуратура
На Ямале проверят фирму, чьи вахтовики требуют отправки домой
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
Медик у машины скорой помощи
На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит причину вспышки COVID-19 в Доме ребенка на Камчатке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
Лента новостейМолния