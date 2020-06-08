В Республике Алтай сотый пациент выздоровел от коронавируса

"С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания, в том числе 57 – в Горно-Алтайске, 47 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 17 – в Улаганском районе, 16 – в Майминском районе, 11 – в Онгудайском районе, восемь – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе", - уточняют в оперштабе.