В Республике Алтай сотый пациент выздоровел от коронавируса

БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Сто пациентов с коронавирусом выписаны из больниц Республики Алтай, данные на 8 июня приводит региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Выздоровел один пациент из Горно-Алтайска. По данным на утро 8 июня, 100 человек выписаны из медучреждений", - говорится в сообщении.
За сутки в республике выявили 10 новых случаев заболевания.
Коронавирус подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими. Кроме того, COVID-19 выявили у двух жителей Улаганского района с симптомами ОРВИ и жительницы Чемальского района, вернувшейся из другого региона.
"С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания, в том числе 57 – в Горно-Алтайске, 47 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 17 – в Улаганском районе, 16 – в Майминском районе, 11 – в Онгудайском районе, восемь – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе", - уточняют в оперштабе.
В Республике Алтай продолжает действовать режим самоизоляции, работа турбаз приостановлена до 22 июня 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф