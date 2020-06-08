Новая Зеландия сняла ряд ограничений по COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новая Зеландия со вторника переходит со второго уровня ограничений, введенных из-за коронавируса, на первый на фоне отсутствия активных случаев заражения COVID-19 в стране, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.

"Мы переходим на первый уровень после полуночи (со вторника – ред.)", - сообщила Ардерн.

По ее словам, в связи с переходом на первый уровень в стране будут отменены нынешние ограничения, действующие в рамках борьбы с распространением коронавируса, однако въезд иностранных граждан остается под запретом.

В то же время премьер Новой Зеландии подчеркнула, что в стране почти наверняка еще будут новые случаи заражения COVID-19.

Ранее в понедельник министерство здравоохранения Новой Зеландии сообщило, что в стране впервые с февраля больше нет активных случаев заражения новым коронавирусом. За все время в Новой Зеландии были выявлены 1504 случая заражения COVID-19, 1482 человека выздоровели, 22 скончались. Новых случаев заражения нет уже 17 дней подряд.