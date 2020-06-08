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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T09:42
https://ria.ru/20200608/1572608554.html
Новая Зеландия сняла ряд ограничений по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568769407_0:0:2047:1151_1036x0_80_0_0_42f749ecafec6895fcffae7a91b4feed.jpg
РИА Новости

Новая Зеландия сняла ряд ограничений по COVID-19

08:56 08.06.2020 (обновлено: 09:42 08.06.2020)
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CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New ZealandЗдание парламента Новой Зеландии
Здание парламента Новой Зеландии
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New Zealand
Здание парламента Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новая Зеландия со вторника переходит со второго уровня ограничений, введенных из-за коронавируса, на первый на фоне отсутствия активных случаев заражения COVID-19 в стране, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.
"Мы переходим на первый уровень после полуночи (со вторника – ред.)", - сообщила Ардерн.
По ее словам, в связи с переходом на первый уровень в стране будут отменены нынешние ограничения, действующие в рамках борьбы с распространением коронавируса, однако въезд иностранных граждан остается под запретом.
В то же время премьер Новой Зеландии подчеркнула, что в стране почти наверняка еще будут новые случаи заражения COVID-19.
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Ранее в понедельник министерство здравоохранения Новой Зеландии сообщило, что в стране впервые с февраля больше нет активных случаев заражения новым коронавирусом. За все время в Новой Зеландии были выявлены 1504 случая заражения COVID-19, 1482 человека выздоровели, 22 скончались. Новых случаев заражения нет уже 17 дней подряд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Джасинда АрдернНовая ЗеландияВ мире
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