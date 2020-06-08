В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19

“Тяжелобольных – 55, на аппарате ИВЛ – 21... Данные по смертельным случаям не изменились: за весь период скончались 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, девять случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе”, - отмечают в оперштабе.