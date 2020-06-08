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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T08:53
https://ria.ru/20200608/1572608482.html
В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19

08:53 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
“За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 71 заболевший коронавирусом, смертельных случаев не зарегистрировано. Общее количество инфицированных 2390 человек, выздоровели за весь период 1026 пациентов”, -  говорится в сообщении.
Мужчина в медицинской маске на улице
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Новых заболевших выявили в Барнауле – 43 человека, Новоалтайске – семь, Славгороде – два, Курьинском районе – два, Смоленском районе – два, Чарышском районе – два, Рубцовске, Бийске, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Троицком, Егорьевском, Кулундинском, Благовещенском, Каменском, Заринском, Хабарском, Ельцовском районах – по одному человеку.
“Тяжелобольных – 55, на аппарате ИВЛ – 21... Данные по смертельным случаям не изменились: за весь период скончались 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, девять случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе”, - отмечают в оперштабе.
Алтайский край приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Соответствующий указ накануне, 7 июня 2020 года, подписал губернатор Виктор Томенко. В регионе разрешили занятия спортом на открытом воздухе, работу зоопарков и санаториев с медицинской лицензией. Обязательную самоизоляцию для прибывающих в Алтайский край из других регионов отменили.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоЧарышский районАлтайский крайСлавгородОбщество
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