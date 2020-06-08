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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-08T08:51
https://ria.ru/20200608/1572608443.html
Саудовская Аравия в I квартале снизила экспорт нефти на 21,9%
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_3625e676eb0aea102cf34961affa3670.jpg
РИА Новости

Саудовская Аравия в I квартале снизила экспорт нефти на 21,9%

08:51 08.06.2020
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© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экспорт нефти Саудовской Аравии в первом квартале 2020 года упал на 21,9% в годовом исчислении и в стоимостном выражении составил 40 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного управления статистики королевства.
"Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в первом квартале упал на 21,9% в годовом исчислении до 40 миллиардов долларов, что соответствует снижению на 11 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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Согласно данным главного управления статистики страны, сокращение экспорта нефти стало основной причиной снижения общего экспорта товаров на 20,7% в первом квартале. Агентство отмечает, что в первом квартале Китай был основным пунктом назначения экспорта из Саудовской Аравии, затем следовали Япония и Индия.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.
Затем ОПЕК+ договорилась о новом сокращении добычи нефти - на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Но во второй половине апреля цены на нефть вновь упали, а 20 апреля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI впервые ушла в отрицательную область и достигала минус 40,32 доллара за баррель.
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