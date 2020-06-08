Саудовская Аравия в I квартале снизила экспорт нефти на 21,9%

"Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в первом квартале упал на 21,9% в годовом исчислении до 40 миллиардов долларов, что соответствует снижению на 11 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Затем ОПЕК+ договорилась о новом сокращении добычи нефти - на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Но во второй половине апреля цены на нефть вновь упали, а 20 апреля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI впервые ушла в отрицательную область и достигала минус 40,32 доллара за баррель.